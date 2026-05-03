Президент Кубы заявил об усилении военных угроз США до опасного уровня Мигель Диас-Канель: Трамп усиливает угрозы военной агрессии против Кубы

Москва3 мая Вести.Президент Кубы Мигель Диас-Канель в соцсети Х заявил, что США усиливают свои угрозы военной агрессии против островного государства до опасного и беспрецедентного уровня.

Он заверил, что ни один агрессор, каким бы могущественным он ни был, не дождется капитуляции Кубы. Мигель Диас-Канель отметил, что противник столкнется с народом, полным решимости защищать суверенитет и независимость Кубы.

Президент США [Дональд Трамп] усиливает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня заявил Диас-Канель

Он также призвал международное сообщество обратить на это внимание и вместе с американским народом определить, "будет ли допущен такой радикальный преступный акт ради удовлетворения интересов небольшой, но богатой и влиятельной группы, движимой жаждой мести и господства".

Ранее Дональд Трамп допустил, что США могут отправить к берегам Кубы авианосец "Авраам Линкольн", а также захватить остров.

В министерстве иностранных дел Кубы ответили, что агрессия против карибской республики будет иметь последствия для всего региона.