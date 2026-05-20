Кубинский президент пригрозил США "бойней" в случае вторжения в страну Президент Кубы Диас-Канель предостерег США от вторжения на остров

Москва20 мая Вести.Возможное вторжение Вооруженных сил США на Кубу может привести к "кровавой бойне, последствия которой невозможно оценить". С соответствующим предостережением выступил президент республики Мигель Диас-Канель.

Ранее издание Politico, ссылаясь на анонимные источники, написало, что администрация Белого дома во главе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом рассматривает возможность реализации силового сценария в отношении острова.

Это связано с тем, что санкционная политика против страны не принесла ожидаемых результатов, добавила газета.

Куба не представляет никакой угрозы и не имеет никаких агрессивных планов или намерений в отношении какой-либо страны. У нее ничего нет против США, и никогда не было написал Диас-Канель на странице в соцсети X

До этого интернет-портал Axios узнал, что Вашингтон заинтересовался покупкой Гаваной более 300 боевых дронов.

В США полагают, что островное государство может использовать для атаки на базу в Гуантанамо, американские корабли, а также города Ки-Уэст во Флориде, находящегося примерно в 90 милях к северу от кубинской столицы.