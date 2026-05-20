Москва20 маяВести.Возможное вторжение Вооруженных сил США на Кубу может привести к "кровавой бойне, последствия которой невозможно оценить". С соответствующим предостережением выступил президент республики Мигель Диас-Канель.
Ранее издание Politico, ссылаясь на анонимные источники, написало, что администрация Белого дома во главе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом рассматривает возможность реализации силового сценария в отношении острова.
Это связано с тем, что санкционная политика против страны не принесла ожидаемых результатов, добавила газета.
Куба не представляет никакой угрозы и не имеет никаких агрессивных планов или намерений в отношении какой-либо страны. У нее ничего нет против США, и никогда не былонаписал Диас-Канель на странице в соцсети X
До этого интернет-портал Axios узнал, что Вашингтон заинтересовался покупкой Гаваной более 300 боевых дронов.
В США полагают, что островное государство может использовать для атаки на базу в Гуантанамо, американские корабли, а также города Ки-Уэст во Флориде, находящегося примерно в 90 милях к северу от кубинской столицы.