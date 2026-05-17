Москва17 мая Вести.Американские власти изучают потенциальную угрозу применения ударных беспилотников со стороны Кубы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, разведка США получила информацию о том, что Куба закупила более 300 военных дронов. В связи с этим в Вашингтоне обсуждают вероятность их возможного использования против американской базы в Гуантанамо, кораблей США, а также города Ки-Уэст во Флориде, находящегося примерно в 90 милях к северу от кубинской столицы.

Как отмечает Axios, в администрации президента США Дональда Трампа считают развитие беспилотных технологий на Кубе фактором потенциальной угрозы. Отдельную обеспокоенность, по информации источников, вызывает присутствие на острове иранских военных советников.

Высокопоставленный представитель американских властей заявил, что распространение подобных технологий среди "враждебных субъектов" вызывает серьезную тревогу у Вашингтона.

Накануне газета New York Times со ссылкой на служащих администрации США сообщила, что высокопоставленные американские чиновники допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию​​​.

В ответ на это в МИД Кубы заявили, что страна будет защищаться в случае нападения.