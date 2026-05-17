Куба заявила о готовности защищаться в ответ на возможную агрессию МИД Кубы заявил о готовности страны защищаться в случае возможной агрессии

Москва17 мая Вести.Куба будет защищаться в случае нападения, заявило Министерство иностранных дел страны.

Накануне газета New York Times со ссылкой на служащих администрации США сообщила, что высокопоставленные американские чиновники допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию​​​.

Если на Кубу нападут, она воспользуется своим правом на законную оборону сказано в сообщении МИД страны в социальной сети X

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ на вопрос о возможной отставке под давлением Соединенных Штатов заявил, что кубинским революционерам чужда идея того, что можно просто взять и сдаться. Он также подчеркивал, что Гавана не считает корректными сравнения с Венесуэлой из-за различий в политическом и историческом развитии стран.

Как отметил политолог Константин Блохин, новость о том, что американские власти допускают захват 94-летнего Кастро — лишь слухи и версии газет.