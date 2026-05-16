Москва16 мая Вести.США незачем нападать на бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, считает политолог Константин Блохин. По его мнению, новость о том, что американские власти допускают захват 94-летнего Кастро — лишь слухи и версии газет.

В комментарии NEWS.ru Блохин отметил, что сейчас для США это бессмысленно.

Захватывать старого лидера смысла никакого нет… Во-первых, надо иранскую проблему решить. Во-вторых, Куба не такой лакомый кусок, как та же Венесуэла, Гренландия, тот же Иран отметил Блохин

Поэтому, по мнению политолога, сейчас эта тема "просто муссируется, чтобы поддерживать контекст, чтобы кубинцы не расслаблялись".

Не думаю, что они [США] решатся вообще Кубу как-либо трогать до окончания войны с Ираном предположил Блохин

При этом политолог счел большой вероятностью, что и после окончания этого конфликта США не станут нападать на Кубу. Установление Штатами контроля над Гренландией, по словам Блохина, смотрится выигрышнее. Кроме того, по его словам, это "легче исполнить, и больше прибыли можно получить".

До этого авторы материала в New York Times, ссылаясь на служащих американской администрации, сообщили, что высокопоставленные чиновники в США допускают захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. При этом собеседники газеты полагают, что попытку захвата бывшего кубинского лидера могут и не одобрить, однако они верят, что подобной угрозы может хватить для оказания давления на власти Кубы.