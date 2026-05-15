Журналист Брилёв: обвинение против Рауля Кастро — это эскалация со стороны США

Москва15 мая Вести.Появившиеся сообщения о том, что США могут предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции Раулю Кастро, являются эскалацией, заявил Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести".

Речь идет о расследовании громкого дела 20-летней давности, когда кубинские ВВС сбили два легкомоторных самолета "Цесна", без разрешения вторгшихся в воздушное пространство.

Американцы иной раз переговорами прикрывают военные приготовления, на примере Ирана мы это знаем. Однако [между сторонами] идут переговоры, и кубинцы выступают на этих переговорах как страна, которая требует уважения своего суверенитета и которая рассматривает те или иные варианты. Никакое военное вторжение [со стороны США] почти невозможно, иначе в сторону Америки пойдут такое количество гробов, что до выборов радикально поменяет ситуацию в самих США. Обвинение Рауля Кастро — это эскалация заявил Брилёв

Ранее появилась информация, что в ходе визита в Гавану директор ЦРУ на переговорах с кубинской стороной предложил стране гуманитарную помощь в обмен на проведение реформ.

Накануне на Кубе заявили, что запасы топлива полностью исчерпаны, что в свою очередь спровоцировало затяжные отключения электроэнергии по всей стране.