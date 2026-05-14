Москва14 мая Вести.Даже в условиях резкого дефицита топлива на Кубе, кубинцы регулярно проводят военные учения, миллионы граждан готовы встать на защиту страны с оружием в руках, рассказал Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести".

1 мая на Кубе напротив посольства США в Гаване прошла массовая манифестация, в которой принял участие 94-летний бывший первый секретарь компартии Кубы Рауль Кастро, младший брат революционера Фиделя Кастро.

На этой демонстрации были представлены подписи 6 млн 200 тыс. кубинцев, которые подписались под декларацией о готовности защищать свою страну с оружием в руках. Я решу сказать, что неплохо знаю кубинское общество. Конечно, 6 млн с оружием в руках вряд ли выступят, но точно миллион-то есть. Куба — это не Венесуэла. И чтобы ни говорилось об отсутствии топлива, а это действительно катастрофа, все-таки мы регулярно видим кубинские военные учения отметил Брилёв

Ранее министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что запасы топлива на острове полностью исчерпаны, это спровоцировало затяжные отключения электроэнергии по всей стране. Он пояснил, что в стране совершенно не осталось мазута​​​ и дизельного топлива.