Москва14 мая Вести.Военное вторжение США на Кубу представляется крайне проблематичным, так как кубинцы готовы будут стрелять в ответ, рассказал Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести".

Журналист обратил внимание на то, что в эфире американского телеканала начали транслировать кадры подготовки американских военных в Майами. Сообщалось, что с февраля по май было совершено 25 разведывательных рейсов прежде всего в сторону Гаваны и Сантьяго-де-Кубы.

Военное вторжение в США мне представляется крайне проблематичным. Если американцы решатся на что-либо такое, то в ближайшие пару недель, пока не наступила жара и дикая влажность. Но с учетом того, что действительно Куба – это не Венесуэла и там будут стрелять в ответ, это какое количество гробов в штат пойдет, что я такой перспективы не вижу сказал Брилёв

Несмотря на дефицит топлива на острове, кубинцы продолжают проводить регулярные военные учения, добавил он. Кроме того, 6 млн 200 тыс. подписались под декларацией о готовности защищать страну с оружием в руках.

В компетенции кубинских коммунистов – умение быстро мобилизовывать массы, которые в большинстве своем прошли через всеобщее военное обучение и умеют стрелять отметил журналист

Сергей Брилёв также рассказал об ухудшающейся ситуации с топливным кризисом на Кубе. В течение дня электричества на острове не бывает по 20-22 часа.