"Сущий кошмар": Брилёв рассказал об ухудшении топливного кризиса на Кубе Журналист Брилёв: ситуация с топливом на Кубе – ужасный гуманитарный кризис

Москва14 мая Вести.Ситуация с топливом на Кубе превратилась в настоящую гуманитарную катастрофу, электричества в течение дня не бывает по 20-22 часа, рассказал Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести".

Сейчас на Кубе 10.30 утра. Только что родители отвели детей в школу, вернулись, нужно заняться домашними делами. А как ими заняться, если электричества не бывает по 20-22 часа в сутки? Нет электричества, нет воды. То есть мамам ни погладить, ни постирать. Отцу, если он на работе, непонятно чем заняться. Это сущий кошмар рассказал журналист

По его мнению, энергетический кризис стал не политической или экономической проблемой, а настоящей гуманитарной катастрофой.

Проблема Кубы не политическая, не экономическая, не идеологическая, хотя она является, безусловно, по всем трем пунктам таковой, это проблема гуманитарная. Это ужасный гуманитарный кризис подчеркнул Брилёв

Ранее министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что Запасы топлива на острове полностью исчерпаны, это спровоцировало затяжные отключения электроэнергии по всей стране. Он пояснил, что в стране совершенно не осталось мазута​​​ и дизельного топлива.