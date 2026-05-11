Москва11 маяВести.Жители Кубы на фоне продолжающейся топливной блокады столкнулись с нехваткой продуктов питания. О ситуации на острове местные жители рассказали Сергею Брилёву для ИС "Вести".
Раньше у нас дома был завтрак, обед и ужин, а иногда и перекусы в течение дня. Сейчас мы едим только раз в деньсообщила жительница Гаваны Ана Энаморадо
Кубинец Ласаро Куэста сообщил, что для их семьи подспорьем стали переводы из-за рубежа от родственников.
К счастью, моя жена получает переводы из-за рубежа, и мы едим каждый день, иначе было бы совсем труднозаявил он
Ранее Трамп пригрозил Кубе отправить к ее берегам авианосец "Авраам Линкольн" после завершения конфликта на Ближнем Востоке. В интервью программе Full Measure он также назвал Кубу страной, потерпевшей крах.