"Едим раз в день": кубинка рассказала о последствиях топливной блокады Жители Кубы столкнулись с нехваткой продуктов питания из-за топливной блокады

Москва11 мая Вести.Жители Кубы на фоне продолжающейся топливной блокады столкнулись с нехваткой продуктов питания. О ситуации на острове местные жители рассказали Сергею Брилёву для ИС "Вести".

Раньше у нас дома был завтрак, обед и ужин, а иногда и перекусы в течение дня. Сейчас мы едим только раз в день сообщила жительница Гаваны Ана Энаморадо

Кубинец Ласаро Куэста сообщил, что для их семьи подспорьем стали переводы из-за рубежа от родственников.

К счастью, моя жена получает переводы из-за рубежа, и мы едим каждый день, иначе было бы совсем трудно заявил он

Ранее Трамп пригрозил Кубе отправить к ее берегам авианосец "Авраам Линкольн" после завершения конфликта на Ближнем Востоке. В интервью программе Full Measure он также назвал Кубу страной, потерпевшей крах.