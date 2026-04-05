Вице-президент CUPET: свет на Кубе подают всего на три-четыре часа в сутки

Москва5 апр Вести.Серьезный энергетический кризис на Кубе оставил без топлива и электричества миллионы людей. Свет в стране включают всего на три-четыре часа в сутки. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-президент кубинской нефтяной компании CUPET Иренальдо Перес Кардосо.

Он ответил на вопрос журналиста, по сколько часов в день в стране отсутствует свет.

Много. Во все дни мы просыпаемся рано с утра, приходим вечером с работы, а света нет. Завтра просыпаешься, собираешься на работу, а его опять нет рассказал Кардосо

Также кубинец добавил, что подают электричество в дома всего на три-четыре часа в сутки.

30 марта российский танкер "Анатолий Колодкин" прибыл к берегам Кубы с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти. Это первая крупная поставка топлива на остров с января 2026 года. В скором времени полученную российскую нефть пустят на переработку.