Москва14 маяВести.Запасы топлива на Кубе полностью исчерпаны, это спровоцировало затяжные отключения электроэнергии по всей стране. Об этом заявил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви в эфире телепрограммы Mesa Redonda.
Он пояснил, что в стране совершенно не осталось мазута и дизельного топлива.
Единственное, что у нас есть, - это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растетприводит РИА Новости слова министра
Он напомнил, что Куба не получала поставок топлива с декабря, единственная крупная партия поступила в апреле - российский танкер доставил около 100 тыс. тонн нефти в качестве гуманитарной помощи/
Мы растянули эти запасы еще на первые дни мая, и топливо закончилосьотметил министр
Чиновник подчеркнул, что потребности страны в энергоносителях несопоставимы с разовыми поставками. По его словам, Кубе для выработки электроэнергии нужны миллионы тонн в год, собственная добыча нефти и попутного газа покрывает только часть внутреннего спроса.
Де ла О Леви рассказал, что на сегодняшний день национальная энергосистема работает лишь за счет теплоэлектростанций, газовых установок и солнечных парков, при этом нет каких-либо резервных мощностей.
По словам главы Минэнерго, ситуация в столице остается крайне тяжелой: в Гаване перебои с электроснабжением достигают 20-22 часов в сутки.
Де ла О Леви добавил, что Куба делает ставку на развитие собственной добычи нефти и газа, а также на расширение солнечной генерации и систем накопления энергии в рамках стратегии энергетического перехода.
Ранее лидер островного государства Мигель Диас-Канель назвал ситуацию с энергетикой на Кубе в последние дни особенно напряженной. Виной тому - продолжающаяся энергоблокада со стороны США. По его словам, ситуация, которую США пытаются представить как следствие "некомпетентного управления кубинского правительства", на деле представляет собой спланированную акцию, целью которой является "довести дефицит и трудности для жителей острова до критического уровня".