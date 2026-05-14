Москва14 мая Вести.Запасы топлива на Кубе полностью исчерпаны, это спровоцировало затяжные отключения электроэнергии по всей стране. Об этом заявил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви в эфире телепрограммы Mesa Redonda.

Он пояснил, что в стране совершенно не осталось мазута​​​ и дизельного топлива.

Единственное, что у нас есть, - это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет приводит РИА Новости слова министра

Он напомнил, что Куба не получала поставок топлива с декабря, единственная крупная партия поступила в апреле - российский танкер доставил около 100 тыс. тонн нефти в качестве гуманитарной помощи/

Мы растянули эти запасы еще на первые дни мая, и топливо закончилось отметил министр

Чиновник подчеркнул, что потребности страны в энергоносителях несопоставимы с разовыми поставками. По его словам, Кубе для выработки электроэнергии нужны миллионы тонн в год, собственная добыча нефти и попутного газа покрывает только часть внутреннего спроса.

Де ла О Леви рассказал, что на сегодняшний день национальная энергосистема работает лишь за счет теплоэлектростанций, газовых установок и солнечных парков, при этом нет каких-либо резервных мощностей.

По словам главы Минэнерго, ситуация в столице остается крайне тяжелой: в Гаване перебои с электроснабжением достигают 20-22 часов в сутки.

Де ла О Леви добавил, что Куба делает ставку на развитие собственной добычи нефти и газа, а также на расширение солнечной генерации и систем накопления энергии в рамках стратегии энергетического перехода.

Ранее лидер островного государства Мигель Диас-Канель назвал ситуацию с энергетикой на Кубе в последние дни особенно напряженной. Виной тому - продолжающаяся энергоблокада со стороны США. По его словам, ситуация, которую США пытаются представить как следствие "некомпетентного управления кубинского правительства", на деле представляет собой спланированную акцию, целью которой является "довести дефицит и трудности для жителей острова до критического уровня".