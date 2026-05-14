Москва14 маяВести.Жители Гаваны устроили акции протеста в ряде районов кубинской столицы из-за постоянных перебоев с энергоснабжением, пишет агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев.
Ранее министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что запасы топлива на Кубе полностью исчерпаны. В ряде районов Гаваны свет отключают на 22 часа в сутки.
Вечером среды в нескольких районах кубинской столицы Гаваны начались разрозненные протесты...говорится в сообщении
Отмечается, что сотни гаванцев в знак протеста стучали посудой и перекрыли дороги горящими кучами мусора.
По данным Reuters, ночные протесты стали самыми масштабными с начала энергетического кризиса на Кубе, силы безопасности в основном оставались в стороне и не вмешивались в события.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщал об особо напряженной ситуации с энергетикой на Кубе в последние дни.