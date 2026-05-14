Лидер Кубы назвал напряженной ситуацию с энергетикой в стране в последние дни

Москва14 мая Вести.Ситуация с энергетикой на Кубе в последние дни стала особенно напряженной. Об этом сообщил лидер островного государства Мигель Диас-Канель в соцсети Х.

Он подчеркнул, что виной тому - продолжающаяся энергоблокада со стороны США.

Ситуация в национальной электроэнергетической системе в последние дни особенно напряженная. Это резкое ухудшение ситуации имеет одну причину: геноцидная энергетическая блокада, введенная США против нас, которая угрожает иррациональными тарифами любой стране, поставляющей нам топливо написал Диас-Канель

При этом, по его словам, в апреле удалось сократить дефицит и снизить частоту отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря прибытию одного топливозаправщика в кубинский порт. Ежемесячно требуется минимум восемь таких поставок.

Также президент заявил, что в последние дни американские СМИ, которые "поддерживают воинственную повестку федеральных ведомств страны", стали выражать недоумение из-за "героического сопротивления кубинского народа и непоколебимого единства и решимости" властей республики.

Им пришлось признать, что, несмотря на жестокие меры экономической и энергетической блокады, введенные США, Куба остается целой, и это не несостоявшееся государство. Они признают, что кризис, охвативший нас, является результатом жестокой экономической войны, которую они ведут против нас, и преследования в энергетической сфере добавил Диас-Канель

По его словам, ситуация, которую американская сторона пытается представить как следствие "некомпетентного управления кубинского правительства", на самом деле является результатом плана, направленного на попытку "довести дефицит и трудности для жителей острова до критического уровня".

При этом он отметил, что Куба все так же готова к диалогу на равных условиях, но продолжит сопротивляться и преодолевать трудности.

Согласно информации телеканала NBC News, лидер США Дональд Трамп раздражен тем, что руководство Кубы не поддается давлению со стороны Вашингтона. Тем не менее американский президент ранее назвал республику "страной-неудачницей" и подчеркнул, что Куба якобы движется вниз и просит о помощи.