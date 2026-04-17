На Кубе рассказали, почему остров более 60 лет остается "костью в горле" для США Эксперт Алонсо: Куба противостоит США, опираясь только на мораль и принципы

Москва17 апр Вести.Более 60 лет Куба противостоит США, не имея значительных военных и экономических ресурсов и опираясь только на мораль и принципы, отметил главный редактор портала "Кубадебате" Ранди Алонсо в интервью ИС "Вести".

Более 50 тысяч кубинцев в Гаване отпраздновали юбилей революции. Президент страны Мигель Диас-Канель в своем выступлении отметил достижения кубинского народа в образовании и медицине. Глава государства затронул и сложную ситуацию с энергетикой. По его словам, она вызвана энергетической блокадой Кубы со стороны США.

Более 60 лет такой маленький остров, как наш, противостоит величайшей мировой державе, опираясь исключительно на мораль и принципы, без значительных экономических или военных ресурсов. Это может быть унизительно для имперской высокомерности Соединенных Штатов. И именно этого они не могут простить Кубе сказал Ранди Алонсо

Ранее газета USA Today сообщала, что Пентагон выпустил распоряжение о начале подготовки к возможной военной операции на Кубе. Подготовку проводят на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о вторжении на Кубу. Военное ведомство США назвал эту информацию "спекуляциями по поводу гипотетических сценариев".

В МИД РФ в связи с американскими заявлениями отмечали, что Вашингтону лучше заглянуть не на Кубу, а в свою собственную конституцию.