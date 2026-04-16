Захарова: США лучше заглянуть не на Кубу, а в свою собственную конституцию

Москва16 апр Вести.Соединенным Штатам следует обратить внимание на собственную конституцию и предвыборные обещания, а не "заглядывать на Кубу", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Считаю, что лучше бы всего в Белом доме заглянули бы не на Кубу, а в свою собственную конституцию, а также в предвыборное обещание сказала она в ходе брифинга

По мнению Захаровой, для Вашингтона это было бы эффективнее и полезнее.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты после урегулирования конфликта с Ираном "могут заглянуть" на Кубу. По словам американского лидера, остров находится находится в упадке и "очень плохо" управляется уже долгое время.