Захарова: Россия ведет диалог с США по Украине, но крупных ожиданий не строит

Захарова: Россия не строит крупных ожиданий от диалога с США по Украине Захарова: Россия ведет диалог с США по Украине, но крупных ожиданий не строит

Москва29 апр Вести.Россия и США ведут переговоры по Украине, при этом Москва не строит крупных ожиданий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.

Россия всегда готова к скорейшему дипломатическому разрешению конфликта на Украине, подчеркнула Захарова.

Стремясь к выработке подлинно компромиссных развязок, сегодня мы поддерживаем политический диалог с США. Крупных ожиданий не строим приводит Firstpost слова Захаровой

При этом администрация США готова слушать и признавать жизненно важные интересы России по периметру ее границ, подчеркнула Захарова.

Между тем замглавы МИД Александр Грушко отметил, что результатом мирного урегулирования на Украине должны стать, в том числе, гарантии безопасности России.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию конфликта.