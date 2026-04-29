Москва29 апрВести.Россия и США ведут переговоры по Украине, при этом Москва не строит крупных ожиданий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
Россия всегда готова к скорейшему дипломатическому разрешению конфликта на Украине, подчеркнула Захарова.
Стремясь к выработке подлинно компромиссных развязок, сегодня мы поддерживаем политический диалог с США. Крупных ожиданий не строимприводит Firstpost слова Захаровой
При этом администрация США готова слушать и признавать жизненно важные интересы России по периметру ее границ, подчеркнула Захарова.
Между тем замглавы МИД Александр Грушко отметил, что результатом мирного урегулирования на Украине должны стать, в том числе, гарантии безопасности России.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию конфликта.