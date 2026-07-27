Захарова: Россия готова обсуждать идеи по урегулированию на Украине

Россия подтверждает готовность обсуждать идеи по урегулированию на Украине Захарова: Россия готова обсуждать идеи по урегулированию на Украине

Москва27 июл Вести.Россия готова обсуждать идеи, касающиеся урегулирования украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва никогда не отказывалась от обсуждения различных предложений по этому вопросу.

Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть сказала Захарова

Она добавила, что Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе пониманий, достигнутых в том числе на саммите в Анкоридже.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выражает готовность рассмотреть любые новые инициативы по урегулированию украинского конфликта.