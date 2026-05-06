Москва6 маяВести.Россия готова вести предметные переговоры по Украине и не отказывается от них, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результатприводит РИА Новости слова Захаровой
Между тем лица, ответственные со стороны США за переговоры по Украине, сейчас полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке.
Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывалисьподчеркнула Захарова
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет неизменную готовность к дипломатическому взаимодействию с США по вопросам урегулирования украинского кризиса. Москва всегда открыта для контактов, и американской стороне хорошо известны российские подходы.