Захарова: Россия готова к переговорам по Украине Захарова подтвердила готовность России к переговорам по Украине

Москва6 мая Вести.Россия готова вести предметные переговоры по Украине и не отказывается от них, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат приводит РИА Новости слова Захаровой

Между тем лица, ответственные со стороны США за переговоры по Украине, сейчас полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке.

Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались подчеркнула Захарова

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет неизменную готовность к дипломатическому взаимодействию с США по вопросам урегулирования украинского кризиса. Москва всегда открыта для контактов, и американской стороне хорошо известны российские подходы.