Захарова: Россия не откажется от реальных предложений США по Украине

Захарова заявила, что РФ не откажется от реальных предложений США по Украине Захарова: Россия не откажется от реальных предложений США по Украине

Москва17 июл Вести.Москва не откажется от реальных предложений Вашингтона по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала позицию администрации президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине, передает ТАСС.

Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент [РФ Владимир Путин]: "Работайте, братья" сказала Захарова

Ранее она отметила, что Европа старается "просунуть физиономию" в переговоры по урегулированию конфликта на Украине и диктовать свои условия. По словам Захаровой, европейские лидеры надеются качественно и количественно усилить свои позиции.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности продолжить посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта после того, как США станут свободнее от своих проблем.