Захарова: США не сообщали РФ об изменениях позиции по урегулированию на Украине

В МИД России высказались о позиции США по урегулированию на Украине Захарова: США не сообщали РФ об изменениях позиции по урегулированию на Украине

Москва1 июл Вести.Вашингтон не сообщил Москве о каких-либо изменениях своей позиции по урегулированию украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, стремление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказывать содействие урегулированию "не вызывало сомнений".

Сами американцы о каком-либо изменении в своей позиции нам в двусторонних контактах не сообщали сказала Захарова

Она напомнила, что в ходе саммита на Аляске предметно обсуждались возможности завершения конфликта на Украине. Захарова добавила, что президент России Владимир Путин и Трамп тогда достигли определенного понимания, несмотря на то, что никаких договоренностей в Анкоридже формально не было подписано.

Ранее Путин заявил, что Москва ждет визита делегации США в Россию после того, как завершатся события "горячей фазы" в Иране. Глава государства добавил, что российская сторона готова продолжить обсуждение с Вашингтоном деталей урегулирования по украинскому вопросу.