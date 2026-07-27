Москва27 июл Вести.Вашингтон убеждал Москву в том, что киевский режим точно примет анкориджские понимания по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что авторство "упомянутого компромиссного предложения" принадлежит Соединенным Штатам. Как отметила Захарова, документ привезли в Москву в августе 2025 года.

Российская сторона взяла время на изучение этого предложения. На саммите в Анкоридже российская сторона уточнила, актуально ли это предложение, и получив (ответ – Прим. ред.), что это предложение более, чем актуально, согласилась. Американская сторона заверила российскую сторону в том, что киевский режим также примет эти предложения пояснила дипломат в разговоре с журналистами

По словам Захаровой, американская сторона уверяла Москву, что киевский режим выполнит все указания Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ ожидает новые предложения от США по вопросу урегулирования ситуации на Украине.