Полищук: позиция России по Украине базируется на переговорах в Анкоридже

Москва25 мая Вести.Подход России к урегулированию ситуации на Украине основан на пониманиях, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 15 августа 2025 года в Анкоридже.

Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

По словам сотрудника внешнеполитического ведомства, официальная позиция Москвы относительно украинского кризиса является общеизвестной.

Она основана на пониманиях Анкориджа пояснил Полищук

Кроме того, представители РФ также опираются на ключевые положения, озвученные главой российского государства в июне 2024 года, добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что "дух Анкориджа" – это определенный набор пониманий, достигнутых в ходе переговоров лидеров России и США на Аляске.