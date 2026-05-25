В МИД РФ назвали условия для устойчивого урегулирования на Украине

Москва25 мая Вести.Для достижения всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат в беседе с РИА Новости отметил, что именно такой подход лежит в основе российской позиции по украинскому вопросу.

Действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость сказал он

Полищук отметил, что позиция Москвы по урегулированию кризиса остается неизменной и хорошо известна международным партнерам. По его словам, она базируется на пониманиях, достигнутых в Анкоридже.

Ранее представитель МИД сообщил, что Москва и Киев сохраняют контакты на рабочем уровне. По его словам, дипломатическую переписку по ряду приоритетных вопросов ведут через Минск.