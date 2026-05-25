Дипломат Полищук: Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск

МИД России рассказал, каким образом Москва и Киев обмениваются диппочтой

Москва25 мая Вести.Москва и Киев поддерживают дипломатическую переписку по ряду приоритетных вопросов через Минск, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В этой связи он выразил благодарность белорусским партнерам и представителям других государств за оказываемую ими поддержку.

По правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины сказал Полищук​​​ в интервью РИА Новости

Ранее дипломат подтвердил, что между российской и украинской сторонами сохраняются контакты на рабочем уровне

Дипмиссия Украины в Москве закрыта с февраля 2022 года в связи с разрывом дипломатических отношений между странами, который инициировал Киев.