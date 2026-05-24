В МИД РФ заявили о поддержании контактов Москвы и Киева на рабочем уровне

Москва24 мая Вести.Российская и украинская стороны поддерживают контакты на рабочем уровне, заявил директор Второго департамента стран Содружества Независимых Государств МИД РФ Алексей Полищук.

С таким утверждением он выступил в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Москва и Киев продолжают обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриацию тел погибших.

По словам Полищука, Россия завершила разработку пакета предложений в ответ на состоящий из 27 пунктов план США по урегулированию конфликта на Украине. Как утверждает представитель МИД РФ, Москва будет готова представить свои наработки в ходе очной встречи сторон.