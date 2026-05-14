Москва14 маяВести.Контакты между Москвой и Вашингтоном показывают, что Соединенные Штаты могут договариваться по вопросу разрешения украинского конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
В беседе с РИА Новости он отметил, что российско-американские контакты оставляют хорошее впечатление.
Наши контакты с американской стороной, контакты наших президентов, которые были по телефону и очные, они оставляют хорошее впечатление, впечатление о договороспособности американской стороны в рамках тех функций, которые она предлагает в урегулировании украинского конфликтазаявил Панкин
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон не бросает вопрос урегулирования на Украине, хотя занят темой достижения договоренностей с Ираном.