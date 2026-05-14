Москва14 маяВести.Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, которая может стать посредником в переговорах по украинскому конфликту и довести их до конца. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, Вашингтон надеется, что Москва и Киев в ближайшее время вернутся к переговорам.
Мы готовы выступить посредником и помочь довести дело до конца. Думаю, мы - единственная в мире страна, способная на этозаявил Рубио телеканалу Fox News
Ранее он сообщил, что Вашингтон готов продолжать выступать посредником в российско-украинских переговорах только при наличии реального прогресса
Между тем замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что контакты Москвы и Вашингтона свидетельствуют о договороспособности США по урегулированию конфликта на Украине.