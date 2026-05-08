Рубио: США не намерены тратить время на Украину без прогресса в переговорах

США не хотят тратить время на Украину без прогресса в переговорах, заявил Рубио Рубио: США не намерены тратить время на Украину без прогресса в переговорах

Москва8 мая Вести.Вашингтон готов продолжать выступать посредником в российско-украинских переговорах только при наличии реального прогресса. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Reuters.

Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной. Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса сказал политик

По словам американского госсекретаря, Вашингтон пока не наблюдает ощутимых результатов по урегулированию украинского конфликта "по ряду причин", но Рубио не стал их уточнять.

Он также добавил, что в Белом доме рассматривают продолжающиеся боевые действия как трагедию.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев усомнился в способности США выступать эффективным посредником в международных конфликтах.