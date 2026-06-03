В Госдепе США оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине Рубио: перспективы урегулирования конфликта на Украине не просматриваются

Москва3 июн Вести.Перспективы урегулирования украинского конфликта к настоящему моменту не просматриваются. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

По словам дипломата, стороны конфликта не готовы идти на уступки.

По состоянию на текущий момент перспективы не выглядят замечательно: ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения сказал Рубио

При этом госсекретарь выразил надежду, что текущий год "принесет хорошие новости" по урегулированию на Украине. Рубио добавил, что Вашингтон не видит альтернатив дипломатическому разрешению этого конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может быть завершен до конца суток. По его словам, для этого главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо дать приказ украинской армии покинуть территории российских регионов.