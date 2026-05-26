Москва26 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Индию прокомментировал текущую ситуацию вокруг Украины, указав на серьезные риски, связанные с затягиванием противостояния. По его словам, любое длительное военное столкновение непредсказуемо по своим последствиям, сообщает РИА Новости.

Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения и затягивания заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, перерастания во что-то новое заявил Рубио журналистам в Индии

Отвечая на вопрос о возможных мирных инициативах, госсекретарь отметил, что в данный момент "активные запланированные переговоры с Украиной не ведутся". При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов сыграть "конструктивную и полезную роль" в урегулировании, если для этого возникнут соответствующие условия.