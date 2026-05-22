Зампостпреда США при ООН: конфликт на Украине нужно решать дипломатическим путем Вашингтон остается приверженным дипломатии в вопросе украинского урегулирования

Москва22 мая Вести.В Вашингтоне делают ставку на дипломатию в решении украинского вопроса, заявила зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс.

США остаются привержены дипломатическому решению и сделают все возможное, чтобы привести войну к прочному завершению отметила Брюс на заседании Совбеза ООН

По ее словам, США вновь призывают Москву и Киев завершить конфликт.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не заинтересованы в том, чтобы проводить бесконечные встречи по украинскому урегулированию, которые ни к чему не приводят. Вашингтон, если появится возможность провести обстоятельные переговоры, с радостью примет в них участие.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако страны Запада и глава киевского режима Владимир Зеленский проявляют все больше агрессии и наглости.