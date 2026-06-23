США призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров Вашингтон призвал Москву и Киев возобновить переговоры

Москва23 июн Вести.Американская сторона выступает за скорейшее прекращение огня и достижение мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине, которое было организовано по запросу западных стран, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа.

Соединенные Штаты привержены достижению прекращения огня и урегулирования путем переговоров, чтобы как можно скорее положить конец войне между Россией и Украиной. Настало время для немедленного прекращения огня приводит слова американского дипломата ТАСС

Негреа подчеркнул, что России и Украине следует вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение.

Ранее экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис предположил, что Соединенные Штаты могут принудить Европу и Украину заключить мирное соглашение с Россией. Политик подчеркнул, что европейские союзники не в силах заменить США в вопросе обеспечения киевского режима всем необходимым для продолжения конфликта. Поэтому если Трамп поставит им ультиматум, они будут вынуждены согласиться.