Небензя: США не могут быть посредниками в диалоге России и Украины

Рубио был прав: Небензя высказался о переговорах РФ и Украины Небензя: США не могут быть посредниками в диалоге России и Украины

Москва9 июн Вести.Вашингтон при всем желании президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине не может быть посредником на переговорах между Москвой и Киевом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

При этом он сослался на высказывание госсекретаря США Марка Рубио по вопросу посредничества Вашингтона.

Он [Марко Рубио] сказал справедливую вещь о том, что США не могут быть посредником по сути, поскольку они поддерживают по-прежнему, в том числе и вооружением, киевский режим. Да, президент Трамп, наверное, искренне заинтересован, чтобы завершить этот конфликт. Хотел он это сделать быстро, насколько вы помните, предвыборное обещание. Затем была встреча в Анкоридже. Там возник некий дух Анкориджа… Жив ли он или испарился, об этом можно спорить. Но тогда мы готовы были пойти на значительные компромиссы. Но, к сожалению, все это не материализовалось из-за того, что Киев ни на какие компромиссы пойти не готов. Для них война — это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского. Ее прекращение для него это политическое, а может быть и не только гибель, не от руки российских вооруженных сил, я думаю заявил Небензя

Также постпред отметил, что сегодня никакого переговорного процесса по Украине не ведется.

Ранее Рубио заявил, что администрация США рассчитывает вскоре передать Украине военную помощь в рамках утвержденного Конгрессом США пакета на 400 миллионов долларов.

На посредничестве США настаивал глава киевского режима Владимир Зеленский в открытом письме президенту России Владимиру Путину о проведении переговоров. По мнению Зеленского, США могли бы проследить за соблюдением украинской стороной режима прекращения огня.