Рубио: США вскоре передадут Украине военную помощь на $400 млн Рубио: США намерены передать Киеву военную помощь на $400 млн

Москва3 июн Вести.Администрация США рассчитывает вскоре передать Украине военную помощь в рамках утвержденного Конгрессом США пакета на $400 млн, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате Конгресса США.

Я как помощник [президента США] по национальной безопасности видел межведомственное согласование [этого вопроса]. Думаю, довольно скоро вы увидите новости по этому поводу отметил Рубио

Нужно предпринять срочные попытки решить этот вопрос и доставить [новое оружие Киеву], заключил Рубио.