Лавров: при реальных стараниях США украинский кризис уже бы давно завершился

В МИД оценили пользу США в урегулировании конфликта на Украине Лавров: при реальных стараниях США украинский кризис уже бы давно завершился

Москва4 июн Вести.При реальных стараниях США в качестве посредника в переговорах украинский кризис уже давно бы завершился. Об этом заявил в интервью телеканалу RT Arabic министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также выразил удивление словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что РФ якобы не готова к диалогу, хотя в Анкоридже сторонам уже удалось достигнуть ряда договоренностей.

Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, я думаю, что мы давно бы были за столом переговоров, и военные действия были бы прекращены сказал глава российского МИДа

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает вскоре передать Украине военную помощь в рамках утвержденного Конгрессом США пакета на $400 млн.