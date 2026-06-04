Москва4 июнВести.При реальных стараниях США в качестве посредника в переговорах украинский кризис уже давно бы завершился. Об этом заявил в интервью телеканалу RT Arabic министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также выразил удивление словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что РФ якобы не готова к диалогу, хотя в Анкоридже сторонам уже удалось достигнуть ряда договоренностей.
Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, я думаю, что мы давно бы были за столом переговоров, и военные действия были бы прекращенысказал глава российского МИДа
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает вскоре передать Украине военную помощь в рамках утвержденного Конгрессом США пакета на $400 млн.