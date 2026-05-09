Лавров высказался о возможном выходе США из переговорного процесса Лавров: выход США из переговорного процесса по Украине не является проблемой РФ

Москва9 мая Вести.Возможный выход США из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине – это не проблема России. Об этом ИС "Вести" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров ответил на вопрос о дальнейших перспективах переговорного процесса в случае выхода США.

Вы знаете, мы не можем за американскую сторону ничего говорить. Мы подтверждаем нашу позицию, которая заключается в том, что на Аляске в августе прошлого года президент Путин принял предложение президента Трампа. На этом я поставлю точку, потому что все остальное зависит от другой стороны. Если американские наши коллеги считают, что у них нет возможности продвигать свою договоренность, то это не наша проблема сказал министр

Ранее Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособным, и это не является сюрпризом.