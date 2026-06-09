Лавров: Россию тревожат слова Рубио о роли США в урегулировании на Украине

Лавров отреагировал на слова Рубио о роли США в урегулировании на Украине Лавров: Россию тревожат слова Рубио о роли США в урегулировании на Украине

Москва9 июн Вести.Россия выражает обеспокоенность в связи с недавним заявлением американского госсекретаря Марко Рубио о роли США в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после завершения переговоров с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом.

Стенограмма опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

Очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, не повторится в отношении договоренности на Аляске … Нас, безусловно, тревожит заявление государственного секретаря Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что США не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину заявил Лавров

Министр также напомнил о схожих заявлениях со стороны главы европейской дипломатии Каи Каллас и других представителей Евросоюза.

Ранее Лавров отметил, что заявления Рубио о поддержке Соединенными Штатами киевского режима отражают неизменность позиции Белого дома по поводу происходящего на Украине.