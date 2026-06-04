Лаврова удивили слова Рубио о неготовности России к уступкам по Украине

Лавров удивился словам Рубио про позицию России по Украине Лаврова удивили слова Рубио о неготовности России к уступкам по Украине

Москва4 июн Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил удивление словам госсекретаря США Марко Рубио о якобы неготовности РФ идти на уступки по Украине.

Так он прокомментировал слова Рубио о том, что Вашингтон считает текущую ситуацию на Украине тупиком, поскольку стороны конфликта якобы не готовы идти на уступки.

Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года, где президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам сказал Лавров в беседе с телеканалом RT

Ранее Марко Рубио заявил, что Вашингтон опасается эскалации конфликта на Украине из-за якобы возникшего там тупика.

Позднее госсекретарь США объявил, что Америка сохранит санкционный режим против России в долгосрочной перспективе и передаст киевскому режиму новый пакет военной помощи в 400 миллионов долларов. Кроме того, дипломат назвал Россию "серьезным вызовом" для Штатов.