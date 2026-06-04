Лавров прокомментировал заявления Рубио об участии США в украинском конфликте Лавров: слова Рубио подтвердили, что "война Байдена" стала "войной Трампа"

Москва4 июн Вести.Заявления госсекретаря США Марко Рубио, что Соединенные Штаты поддерживают киевский режим, наглядно показывают, что позиция американского руководства по кризису на Украине не изменилась. Об этом в интервью телеканалу RT Arabic заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что, если бы он ранее возглавлял Штаты, то конфликта на Украине не случилось бы.

Но то, что сказал Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном – что это уже война Байдена стала войной Трампа заметил Лавров

На переговорах в Анкоридже России и США уже удалось достигнуть определенных успехов, однако действия европейских элит и киевского режима подрывают все мирные инициативы, пояснил министр.

Ранее Лавров выразил удивление словам Рубио, будто РФ не готова идти на уступки по Украине.