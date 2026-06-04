Москва4 июнВести.Заявления госсекретаря США Марко Рубио, что Соединенные Штаты поддерживают киевский режим, наглядно показывают, что позиция американского руководства по кризису на Украине не изменилась. Об этом в интервью телеканалу RT Arabic заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что, если бы он ранее возглавлял Штаты, то конфликта на Украине не случилось бы.
Но то, что сказал Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном – что это уже война Байдена стала войной Трампазаметил Лавров
На переговорах в Анкоридже России и США уже удалось достигнуть определенных успехов, однако действия европейских элит и киевского режима подрывают все мирные инициативы, пояснил министр.
Ранее Лавров выразил удивление словам Рубио, будто РФ не готова идти на уступки по Украине.