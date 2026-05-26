Рубио: США готовы сыграть конструктивную роль в переговорах по Украине

Москва26 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердил готовность Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине.

По словам Рубио, на данный момент переговоры между Россией и Украиной не ведутся и не запланированы.

Но США всегда готовы сыграть конструктивную роль, оказать содействие, если появится возможность сказал Рубио, слова которого приводит ТАСС

Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил, что конфликт должен быть прекращен. Он подчеркнул, что Вашингтон готов сделать все возможное, чтобы помочь завершить конфликт на Украине.