Москва22 маяВести.США не заинтересованы в проведении бесконечных встреч по украинскому урегулированию, которые ни к чему не приводят, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Он подчеркнул, что Вашингтон, если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры, будет рад заняться этим.
Но мы также не заинтересованы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводятсказал Рубио
США, добавил он, готовы и далее играть свою роль в урегулировании конфликта на Украине, но пока переговоров по этой теме нет.
Мы надеемся, что это изменитсядобавил госсекретарь США
Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине должен разрешиться только дипломатическим путем.