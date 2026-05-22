Рубио: США не заинтересованы в бесконечных безрезультатных встречах по Украине

Москва22 мая Вести.США не заинтересованы в проведении бесконечных встреч по украинскому урегулированию, которые ни к чему не приводят, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Он подчеркнул, что Вашингтон, если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры, будет рад заняться этим.

Но мы также не заинтересованы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят сказал Рубио

США, добавил он, готовы и далее играть свою роль в урегулировании конфликта на Украине, но пока переговоров по этой теме нет.

Мы надеемся, что это изменится добавил госсекретарь США

Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине должен разрешиться только дипломатическим путем.