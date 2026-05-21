Москва21 маяВести.США готовы к мирному урегулированию с Кубой, но вероятность такого сценария невысока, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Президент [США Дональд Трамп] всегда предпочитает мирное соглашение путем переговоров - это неизменно наш приоритет, и в отношении Кубы это по-прежнему так. Но если говорить честно... вероятность такого исхода невысокасказал Рубио журналистам
Ранее Рубио заявил, что кубинское руководство несет ответственность за тяжелую экономическую ситуацию, которая складывается в настоящее время на острове.