Госсекретарь США высказался о возможности мирного урегулирования с Кубой

Москва21 мая Вести.США готовы к мирному урегулированию с Кубой, но вероятность такого сценария невысока, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Президент [США Дональд Трамп] всегда предпочитает мирное соглашение путем переговоров - это неизменно наш приоритет, и в отношении Кубы это по-прежнему так. Но если говорить честно... вероятность такого исхода невысока сказал Рубио журналистам

Ранее Рубио заявил, что кубинское руководство несет ответственность за тяжелую экономическую ситуацию, которая складывается в настоящее время на острове.