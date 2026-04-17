RS: США могут использовать операцию на Кубе в качестве отвлекающего маневра

Москва17 апр Вести.США могут начать военную операцию против Кубы в качестве отвлекающего маневра для выхода из конфликта на Ближнем Востоке, сообщает портал Responsible Statecraft (RS).

Госсекретарь Марко Рубио является ярым сторонником смены режима на Кубе. По его словам, Гавана нуждается в политических и экономических реформах.

Возобновившиеся угрозы военных действий США против Кубы могут стать полезным отвлекающим маневром для администрации США, самостоятельно создавшей себе трясину на Ближнем Востоке, которая привела к гибели американских военнослужащих, резкому росту цен на бензин в год выборов и снижению прогноза экономического роста отмечает RS

Президент США Дональд Трамп заявил 13 апреля, что США могут заглянуть на Кубу после завершения конфликта с Ираном.

Газета USA Today сообщила о секретной подготовке Пентагона к военной операции на Кубе на случай, если Трамп примет решение об интервенции. Сам Пентагон при этом отказался комментировать эти сообщения.