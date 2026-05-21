В США узнали о планах Трампа по Кубе – есть мирные и военные варианты Politico: Трамп изучает военные и дипломатические варианты действий на Кубе

Москва21 мая Вести.Президент США Дональд Трамп рассматривает как военные, так и дипломатические сценарии развития событий вокруг Кубы, однако еще не остановился на окончательном варианте действий, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации.

Ранее издание писало, что Белый дом планирует военное вторжение на Кубу из-за того, что американская нефтяная блокада острова не смогла сломать страну и ее власти.

У Трампа есть дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но он еще не принял решения пойти тем или иным путем, продолжая оказывать давление путем блокирования импорта нефти и введения санкций сказал собеседник газеты

20 мая Минюст США предъявил обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро. Ему вменяют убийство четырех человек, уничтожение двух самолетов и "преступный сговор с целью убийства граждан США" в феврале 1996 года.

Совершение данных преступлений влечет наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения. Кубинские власти заявляют об отсутствии легитимности у США и юрисдикции для подобных обвинений.

Гавана осудила обвинения в адрес бывшего лидера страны, назвав их политической провокацией.