Politico: США могут напасть на Кубу из-за провала санкционной политики Politico: США склоняются к военному сценарию против Кубы после провала санкций

Москва19 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа и сам американский лидер разочарованы провалом санкционной политики против Кубы и прорабатывают сценарий военного вмешательства. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские военные планировщики прорабатывают различные сценарии, среди которых есть как одиночный авиаудар по Кубе, так и полноценная наземная операция, направленная на полную смену власти на острове.

Первоначальная идея по Кубе заключалась в том, что руководство [острова] слабо, а сочетание ужесточения контроля за соблюдением санкций - фактически нефтяной блокады - и очевидных военных побед США в Венесуэле и Иране напугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказываются гораздо крепче, чем считалось изначально. Так что теперь вопрос о военных действиях стоит на повестке дня так, как никогда раньше передает газета слова собеседника

Издание отметило, что представители администрации уже закладывают основу для пиар-кампании потенциальных военных действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба переживает упадок и нуждается в помощи.

Между тем глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф в ходе визита в Гавану передал кубинским официальным лицам послание американского президента о готовности к сотрудничеству при условии реформ на острове.