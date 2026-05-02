Politico: США изучают военные сценарии на Кубе, но сосредоточены на дипломатии

"Кинетическая сила": Белый дом изучает военные сценарии на Кубе Politico: США изучают военные сценарии на Кубе, но сосредоточены на дипломатии

Москва2 мая Вести.Администрация американского президента США Дональда Трампа рассматривает возможность применения военной силы на Кубе. Однако особое внимание по-прежнему уделено дипломатическому способу разрешения разногласий, пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией чиновников Белого дома.

Она (администрация Трампа. – Прим. ред​​​.) рассматривает возможность [применения] на Кубе "кинетической силы", то есть военных вариантов действий, однако основное внимание по-прежнему уделяется дипломатии и склонению [властей Кубы] к переменам, особенно в экономической сфере говорится в публикации

Под переменами подразумевается в том числе то, что Вашингтон настаивает на приватизации госпредприятий Кубы. Также Белый дом призывает власти островного государства разрешить привлекать больше иностранных инвестиций и обязать местных жителей покупать американские энергоресурсы.