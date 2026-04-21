США и Куба обсудили необходимость проведения экономических реформ на острове

Москва21 апр Вести.Представители Соединенных Штатов на переговорах с делегацией Кубы обсудили экономические реформы, которые необходимо провести на острове. Об этом журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер сообщила в соцсети X.

По ее словам, стороны также обсудили предложение Вашингтона предоставить острову услуги спутникового интернета Starlink.

Особые темы, которые обсуждались … необходимость для Кубы проведения экономических и правительственных реформ для повышения конкурентоспособности, привлечения иностранных инвестиций и обеспечения роста в частном секторе написала Мейер

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Штаты "могут заглянуть" на Кубу после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По мнению американского лидера, остров находится в упадке.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана не хочет войны с Соединенными Штатами.