Американская делегация встретилась с внуком Кастро на Кубе Axios: представили США провели встречу с внуком Кастро в Гаване

Москва18 апр Вести.Представители Госдепартамента 10 апреля встретились в Гаване с внуком лидера Кубинской революции Рауля Кастро, Раулем Родригесом Кастро, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Согласно их сведениям, американские представители "призывали к демократическим и экономическим свободам" на Кубе, обращая внимание на то, что у властей республики есть "лишь небольшое окно возможностей для проведения реформ при поддержке США прежде, чем обстоятельства необратимо ухудшатся". В обмен на это делегация США предлагала посодействовать в устранении энергетического эмбарго, а также обеспечении острову доступа к системе спутниковой связи Starlink.

В публикации портала говорится, что представители Госдепартамента "выразили обеспокоенность работой иностранной разведки, военных, а также террористических группировок, действующих с разрешения кубинского правительства на расстоянии" менее 160 км от берегов США.

Как отмечает автор материала, визит официальных лиц из Вашингтона в столицу стал дипломатическим прорывом, поскольку последний раз американский правительственный самолет приземлялся на острове 10 лет назад при администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с Гильермо Родригесом Кастро на фоне давления на Гавану со стороны Белого дома. Диалог сторон ведется в обход официальных каналов кубинского правительства.