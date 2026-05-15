Москва15 мая Вести.В США собираются предъявить обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро из-за инцидента 1996 года. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что о таких планах стало известно на фоне усиления давления Вашингтона на кубинское правительство.

Ожидается, что потенциальное обвинительное заключение, которое должно быть утверждено большим жюри присяжных, будет сосредоточено на уничтожении Кубой в 1996 году самолетов гуманитарной организации "Братья во спасение" говорится в материале

Накануне стало известно, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф в ходе визита в Гавану встретился с официальными лицами Кубы, на встрече присутствовал Рауль Гильермо Родригес Кастро - внук Рауля Кастро. Глава ЦРУ передал кубинской стороне послание президента США Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству при условии реформ на острове.

Ранее портал Axios сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком Рауля Кастро.

В 1996 году Куба сбила два самолета некоммерческой организации "Братья во спасение", которую создали кубинские эмигранты во Флориде. С самолетов противники Фиделя Кастро разбрасывали над Гаваной агитационные листовки.